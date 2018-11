Violenza donne, scarpe e palloncini rossi a Catania in segno di lutto e solidarietà

Catania - Accogliendo l'invito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il sindaco Salvo Pogliese ha disposto le bandiere a mezz’asta del Municipio, per tutta la domenica, in segno di lutto e solidarietà.

Per l’intera giornata, simbolicamente, un centinaio di scarpe dal colore rosso (realizzate dalla stilista Luciana Cavalli) sono stati tenuti sospesi da palloncini, ricordando così le donne vittime di violenza in Piazza Università e piazza Duomo, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e gli allievi del docente di scenografia Massimo Savoia.

L’ originale apparato scenografico delle scarpe rosse legate ai palloncini, animato dagli allievi della stessa Accademia e oggetto di curiosità di cittadini e turisti presenti nel centro storico, è stato visitato in mattinata dall’assessore alle pari opportunità Barbara Mirabella e da quello ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, accompagnati dallo stesso professore Savoia. I rappresentanti della Giunta Pogliese hanno evidenziato la valenza dell’iniziativa per la sensibilizzazione sociale dell’ancora irrisolto problema della violenza di genere, sottolineando l’importanza educativa della proiezione artistica simboleggiata dalle scarpe rosse, legati a palloncini delle stesso colore, realizzata dai giovani dell’Accademia di Belle Arti.