Riprende spettacolo di fuoco sull'Etna: eruzione da tre crateri

L' Etna ha ripreso a dare spettacolo con un' attività eruttiva, ben visibile nella sera dell'8 dicembre, da tre dei quattro crateri sommitali: Bocca Nuova a sinistra, Cratere di Nord-Est al centro (dietro il "cono della sella" del Nuovo Cratere di Sud-Est) e dal cosiddetto "puttusiddu" del Nuovo Cratere di Sud-Est. L'attività del Cratere di Nord-Est è stata vista anche da altre direzioni ed è stata documentata nelle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'INGV-Osservatorio Etneo.

In realtà, come afferma il vulcanologo Boris Behncke, sia Bocca Nuova che Cratere di Nord-Est sono già in attività più o meno continua da luglio 2018.