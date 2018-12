"Babbi Natale" in moto "invadono" Catania per un fine benefico

Catania - Sono partiti dal porto di Catania e in sella alle loro moto hanno attraversato gran parte della città. E' diventata una piacevole tradizione quella di scaldare i motori in questo periodo natalizio, per i tanti motociclisti che, arrivando anche da fuori Sicilia, aderiscono al Motogiro di Babbo Natale. Una passeggiata in moto, indossando la "divisa" di Babbo Natale, che ha un fine benefico: quello di raccogliere alimenti da donare alla Casa della Carità.

Il Motogiro, arrivato quest'anno alla sua nona edizione, è organizzato da "Motociclisti Muvemuni" e "Babbo Natale in moto".