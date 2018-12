Ad Agrigento le nozze di Enzo Bianco e Amanda Succi: ecco le foto della cerimonia

AGRIGENTO - L’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco ha sposato ieri, 15 dicembre, nel castello Chiaramonte di Siculiana ad Agrigento, la manager di origini inglesi, Amanda Jane Succi. A celebrare le nozze con il rito civile, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. In un impeccabile abito blu, Enzo Bianco, al fianco di Amanda in completo pantaloni, ha pronunciato un “si” carico di emozione, davanti all’amico celebrante Lillo Firetto e ai testimoni: l’ex premier Paolo Gentiloni, l’ex ministro Graziano Delrio, Silvia Cornacchia e Rosa Maria Benedetta Messina. «È un giorno speciale! Un passo importante, che mi arricchisce e mi riempie di infinita gioia», ha scritto l'ex primo cittadino di Catania ed ex ministro, sul suo profilo Facebook.

Il ricevimento, per una cinquantina di invitati (tra cui il procuratore generale di Roma Gianni Salvi e l'imprenditore Carlo De Benedetti), ha avuto luogo all'interno dello stesso maniero con il menù preparato dallo chef stellato Pino Cuttaia. Per entrambi si è trattato del secondo sì.