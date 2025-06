Cesare Cremonini accolto dal calore e dal sold out del Franco Scoglio di Messina

Concerti

Il cantante bolognese ha fatto cantare i presenti con alcuni dei suo pezzi "storici"

Torna in Sicilia dopo tanto tempo, ma trova lo stesso calore e un sold out allo stadio Franco Scogliodi Messina. Parliamo di Cesare Cremonini, da tempo affermato cantante Italiano, ma che haricordato come il suo primo concerto con i Lunapop sia stato proprio in Sicilia, a Capo D’Orlandonel 2000.

Lo ricorda lui stesso, ma lo ricordano anche un gruppo di fans con uno striscione e anchequelli che c’erano. Bolognese classe 1980, Cremonini inizia a cantare con i Lunapop, che nel 1999scalano le classifiche con “50 special”, poi altri successi come “Un giorno Migliore”, “Se ci sarai” e“Vorrei” con cui la band scala le classifiche e fa incetta di premi, fino alla separazione avvenuta nel 2021.

Da li parte la sua carriera da solista, che lo porterà ad affermarsi tra i big della musica Italiana.E anche ieri, ha dimostrato la sua classe, con uno show nuovo e molto tecnologico, in cui ha inseritotutti i brani che lo hanno reso celebre. Una serata lunga circa due ore e mezza, in cui in migliaiahanno cantato le canzoni di Cesare. Un sold out annunciato da tempo, con presenze non solo daSicilia e Calabria, ma anche di fans provenienti da tutta Italia che hanno unito il concerto a qualchegiorno di vacanza in Sicilia. Una escalation di musica e luci, culminata con l’auspicio che tuttipossano avere “Un giorno migliore”, brano con il quale ha chiuso il concerto. A produrre il concertoè stata Live Nation , con la preziosa collaborazione in loco dello staff di Puntoeacapo.

