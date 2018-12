Chiude la casa del Grande Fratello Vip e fioccano scommesse su vincitore

E' finita. Anche questa ultima edizione del Grande Fratello Vip sta per chiudere i battenti con la finale di questa sera (10 dicembre) su Canale 5. Un'edizione che non ha brillato per gli ascolti, ma che probabilmente stasera riprenderà quota alla voce share per soddisfare la curiosità di scoprire chi si porterà a casa lo scettro del vincitore con i 100 milioni messi in palio (metà andranno in beneficenza). In finale, dei 18 "partiti" per la Casa lo scorso 24 settembre (a cui si sono aggiunti successivamente altri tre vip), sono arrivati in 6: Silvia Provvedi, Benedetta Mazza, Walter Nudo, Francesco Monte, Stefano Sala e lo chef Andrea Mainardi. Due di loro, Stefano e Benedetta, sono già al televoto per decretare chi sarà il quinto finalista. Ilary Blasi e Alfonso Signorini scaldano i motori per la conclusione di questa terza edizione che "passerà alla storia" per le parrucche della conduttrice ma soprattutto per la furiosa litigata tra quest'ultima e Fabrizio Corona, entrato nella Casa per incontrare la sua ex Silvia Provvedi.

Su chi la spunterà, com'è di rito, fioccano le scommesse; i bookmaker dei talent danno in vantaggio Walter Nudo, che già nel 2003 aveva conquistato il titolo di primo naufrago vincitore all'Isola dei Famosi (su Rai2 con Simona Ventura alla conduzione). Secondo altri anche Monte e Mainardi avrebbero buone chance.Per altri ancora anche Stefano Sala, nonostante il televoto, potrebbe avere una speranza. Vedremo.

Foto da sito Grande Fratello Vip