Concluso a Taormina il Lazio Summer Camp tra sport, mare e impegno contro il bullismo

caLCIO e giovani

Si è conclusa con successo la settimana del Lazio Summer Camp di Taormina, un evento che ha portato nella perla dello Ionio non solo il meglio del calcio giovanile, ma anche un importante messaggio sociale. Oltre agli allenamenti, alle partite e ai momenti di svago tra mare e natura, i ragazzi hanno infatti partecipato al progetto “No bulli”, promosso dalla SS Lazio per sensibilizzare contro il bullismo e il cyberbullismo.

A guidare l’incontro è stato il dottor Vincenzo Chiavetta, psicologo della Lazio e siciliano d’origine, che ha coinvolto i giovani atleti in una riflessione attiva su questi temi, consegnando loro l’attestato finale di partecipazione. Un gesto simbolico, ma dal grande valore educativo, che ha arricchito ulteriormente l’esperienza dei partecipanti.

Un’esperienza indimenticabile tra sport e amicizia

“È stata una settimana da sogno, proprio come immaginavamo”, racconta Jacopo Badia, istruttore e direttore del Lazio Summer Camp di Taormina. “La cornice splendida ha reso tutto ancora più suggestivo. Il campo ha dato a tanti ragazzi la possibilità di divertirsi e sognare con questa maglia indosso. Il mare, con la sua acqua cristallina, ci ha regalato serenità e spensieratezza tra un allenamento e l’altro. Non vediamo l’ora di ripeterci”.

Entusiasmo condiviso anche da Nunzia Giammona, organizzatrice locale dell’evento: “Con grande orgoglio e soddisfazione condivido l’entusiasmo per la splendida esperienza del Lazio Summer Camp 2025. È stata una settimana ricca di emozioni, sport, socialità e crescita, che ha visto protagonisti bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa. Per me è stato un vero onore contribuire all’organizzazione di questo evento, che ha rappresentato una straordinaria occasione per promuovere non solo il calcio giovanile, ma anche l’immagine della nostra città”.

Un progetto che guarda al futuro

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la SS Lazio, la Taormina Soccer School guidata dal presidente Daniele Bonanno, e il supporto dell’Amministrazione Comunale, ha rappresentato un vero e proprio punto di partenza per nuove iniziative dedicate ai giovani. “Il Lazio Summer Camp non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione”, conclude Giammona.

Il bilancio della settimana è dunque più che positivo: sport, amicizia, educazione e tanto divertimento sotto il sole di Taormina. Un’esperienza che resterà nel cuore di tutti i partecipanti e che, si spera, possa essere solo la prima di una lunga serie.