Corri Catania, il “popolo delle magliette bianche” in corsa per gioia e solidarietà

L'evento

Oltre ventitremila persone quest'anno hanno aderito alla corsa camminata

Un percorso lungo cinque chilometri con partenza da piazza Università e ritorno in piazza Duomo per quello che ormai da anni è diventato un appuntamento irrinunciabile per sportivi e non. “Corri Catania” si è conclusa da qualche ora con un bilancio di oltre 23.000 iscritti che corrisponde, con l’acquisto di altrettante magliette, all’adesione di una campagna di solidarietà che quest’anno è destinata all’acquisto di un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue da donare Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania.