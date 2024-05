Corri Catania: la foto-gallery della domenica di festa in città

Gallery

Il “popolo delle magliette bianche” anche quest’anno ha dato il meglio di sé e la sedicesima edizione di Corri Catania è stata una vera festa che ha trasformato una bella domenica di primavera in una mattinata straordinaria. Un “fiume” di persone ha invaso fin dalle prime ore il capoluogo etneo; si sono uniti uomini, donne, ragazzi, bambini, anziani, disabili, istituzioni, sportivi e famiglie intere a sostegno del progetto “Officina del Cuore” a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania.

Piazza Università, illuminata da uno splendido sole, ha accolto migliaia di catanesi di tutte le età, persone provenienti da tutta la Sicilia e tanti turisti; circa 25.000 presenze che hanno reso concreto lo slogan che accompagna l’evento fin dalla prima edizione: “Catania corre per Catania”.

Dopo l’Inno d’Italia, eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri sezione di Zafferana Etnea, alle 10,15 la partenza con in prima fila S.E. il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi; il Sindaco Enrico Trantino, affiancato dall’Assessore allo Sport Sergio Parisi e dal Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro; il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai; il Comandante Provinciale dei Carabinieri, col. Salvatore Altavilla; per la Guardia di Finanza il col. Diego Serra; per il 62° Reggimento Fanteria Sicilia dell’Esercito il ten. col. Ezio Raciti; il Comandante della Polizia Municipale, gen. Stefano Sorbino; Mons. Barbaro Scionti, parroco del Duomo; Stefano Principato, presidente di Croce Rossa Catania e il gen. Ettore Mastrojeni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Correndo, camminando, passeggiando in un clima di festa, tutti si sono riappropriati della città per vivere una mattinata all’insegna del divertimento ma anche dell’impegno sociale lungo i 5 km del percorso che da piazza Università, ha toccato tra l’altro, via Etnea, la Villa Bellini, piazza Dante, il Castello Ursino per raggiungere l’arco d’arrivo posizionato in piazza Duomo dove il “fiume bianco” di Corri Catania ha chiuso la sua corsa prima di riportarsi in piazza Università, con le voci ufficiali dell’evento, Federica Scuderi e Danilo Pasqualino a scandire il ritmo della festa finale.L’evento, patrocinato dal Comune di Catania, ha regalato una domenica speciale dove, in assoluta serenità e sicurezza grazie all’attività di presidio svolta dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine e di Sicurezza: Polizia di Stato; Carabinieri e Guardia di Finanza che per l’evento hanno adottato tutte le misure, le iniziative e gli interventi necessari a tutela dei partecipanti mantenendo serena la domenica di Corri Catania, tutti hanno potuto vivere una mattinata davvero unica. Straordinario anche l’impegno della Croce Rossa di Catania sempre attiva con professionalità ed efficienza, che ha messo in campo per l’occasione uno stuolo di uomini e mezzi.

Importante anche il contributo dato dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti alla partenza e sul percorso.

“L’atmosfera che si respira il giorno di Corri Catania è davvero emozionante – hanno dichiarato gli organizzatori Elena Cambiaghi e Giovanni Nania – ed è meraviglioso vedere ogni anno unapartecipazione così massiccia e gioiosa per un progetto che unisce sport, benessere e impegno sociale.”Un successo pienamente condiviso con le tante realtà che hanno collaborato alla piena riuscitadella manifestazione e ne hanno condiviso i valori.