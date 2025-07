Cresce l’attesa per Sfera Ebbasta: il concerto a Catania tra visual futuristici e giochi di luce (FOTO)

Gallery

Sfera Ebbasta è pronto a fare tappa con il suo Summer Tour a Catania, venerdì 25 luglio alla Villa Bellini. La data etnea è inserita nel calendario del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte del Catania Summer Fest, la rassegna del Comune. Cresce l’attesa dei fan. Dopo aver calcato il palco dello Stadio Diego Armando Maradona, Ferrara Summer Festival, Collisioni Festival e il gran ritorno al Rock In Roma, Sfera Ebbasta è pronto al concerto di Catania (prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live).

Un’occasione per l’artista – 234 Dischi di Platino, 32 d’Oro e una fanbase multigenerazionale che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower – di ripercorrere con il pubblico la sua storia in musica. Il rapper (che è stato anche giudice a X Factor) ha esordito nel 2015 ma il successo arriva l’anno dopo con un disco omonimo “Sfera Ebbasta” che vola in classifica e colpisce per la capacità dell’artista di unire ritmo trap e melodia.

Il concerto è un’esperienza immersiva nel mondo e nell’estetica del Trap King, tra incredibili visual futuristici, giochi di luce e potenti lanciafiamme: un viaggio dalle origini fino alla consacrazione internazionale, passando per il ritorno al blocco con X2VR (Island Records), certificato Quintuplo Disco di Platino (che riprende il disco d’esordio XDVR con Charlie Charles), fino al nuovo progetto con Shiva, SANTANA MONEY GANG, un successo di quest’anno, già 2 volte Disco di Platino ed in vetta alle classifiche.