Aveva messo su una piantagione di marijuana: arrestato

Aveva messo su una piantagione di marijuana in un terreno in contrada Cugno di Carcaci nel territorio di Centuripe, nell’Ennese. In manette è finito Antonio Zaffora, di 37 anni accusato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché detenzione illegale di arma da fuoco.

Il blitz della Squadra Mobile di Catania e dei poliziotti del Commissariato di Adrano è scattato ieri pomeriggio. Prima li appostamenti per verificare che le informazioni erano esatte e poi il controllo dopo aver notato un individuo intento ad irrigare. E’ stata effettuata una perquisizione all’interno dell’area che consentiva, con la collaborazione di personale della Squadra Mobile di Enna, di trovare e sequestrare 2545 piante di cannabis indica.

Estesa la perquisizione all’interno di un casolare di pertinenza del terreno, sono stati trovati 170 grammi di marijuana già essiccata nonché un revolver e munizioni di vario calibro.