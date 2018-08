Farm Film Festival, quando le storie non sono scontate: ecco i vincitori

Favara. Si è conclusa domenica alla Farm Cultural Park di Favara la terza edizione del Farm Film Festival, la manifestazione cinematografica ideata dal filmaker Marco Gallo. Una “quattro giorni” di proiezioni che ha visto in concorso 42 cortometraggi, tra documentari, corti di animazione e videoclip, che hanno raccontato, con linguaggi poco scontati, storie di cambiamento emozionanti e coinvolgenti: “Quattro serate di cinema all'aperto, ospiti super ed un pubblico meraviglioso che è aumentato di sera in sera – ha commentato il direttore artistico Marco Gallo- vi abbiamo visto ridere, sorridere, emozionarvi. E questo ha reso il nostro lavoro più bello e soddisfacente”.

Infine, la giuria, composta da Luigi Mula, Marco Savatteri, Aristotele Cuffaro, Gero Micciché e Riccardo Gaz, ha decretato i vincitori: Miglior Montaggio: Famille à Vendre di Sebastien Pedretti – Belgio, Miglior Film: Il Tratto di Alessandro Stevanon – Italia, Miglior Regia: Il Nostro Limite di Adriano Morelli -Italia, Miglior Attore: Antonello Puglisi - “FiSolofia” di Nicola Palmeri – Italia, Miglior Attrice: il Cast – Artem Silendi di Frank S. Ychou – Francia, Miglior Fotografia: Chyanti, di Veemsem Lama – Nepal, Miglior Sceneggiatura: fiSolofia di Palmeri - Italia, ex aequo: La Giornata di Pippo Mezzapesa -Italia , Menzione speciale: Babita Tamang – Chyanti, Miglior Colonna sonora: Eyes di M.Laura Moraci- Italia, Miglior videoclip: Le Chiavi in borsa di Andrea Sanna - Italia, Miglior Docufarm: La prima figlia di Vladimir di Prima – Italia, Miglior FarmAnimation: The Archivist di Bourie, R. Froissart, F. Lunch, N. Morel, P.Perez, T.Rouquette – Francia, Miglior Corto Farm Cultural Park: Saccage, di A. Boesch-Brassens, J.Breuer, J.Mansuy- Francia, ex aequo: I hate Pink, di Margherita Ferri – Italia, Miglior social creative: Eyes di Moraci- Italia. La manifestazione è stata presentata da Alessandro Cacciato dello staff Farm diretto da Andrea Bartoli.