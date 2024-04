Domenica delle Palme tra passeggiate e tuffi in mare: a Catania è quasi estate

In città

Tutti in giro in questa giornata che precede la domenica di Pasqua

Scene di una domenica mattina baciata dal sole e preludio di festa. Nella giornata della Domenica delle Palme a Catania “esplode” l’estate con un anticipo della bella stagione che ha spinto tanti ad uscire e ad affollare il Lungomare per una passeggiata o le spiagge per prendere la tintarella o fare un tuffo in mare. In questa domenica che precede la Santa Pasqua sono state affollate anche le chiese dove si è svolta la celebrazione per la benedizione delle palme.