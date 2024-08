Emma Marrone trascina i suoi fan : le foto del concerto catanese

l'evento

Chiude il suo tour a Catania, Emma Marrone, molto attesa e seguita da un pubblico soprattutto giovane. Cento minuti di musica ininterrotta, in cui la vincitrice della nona edizione di “Amici” e di Sanremo 2012, ha deliziato il pubblico cantando la maggior parte dei suoi brani più famosi, oltre alle canzoni dell’ultimo disco. Una lunga tournée, iniziata in primavera e conclusa a Catania, in attesa di riprendere in autunno con i palazzetti.