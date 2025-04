Etna, il rosso della lava “accende” la notte: le spettacolari foto dell’eruzione

IL VULCANO

A partire dalle ore 20 circa si osserva sull’Etna un’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est visibile da più parti della provincia etnea. Si osserva inoltre un trabocco lavico sul versante sud-orientale del cratere. L’eruzione ha dato vita a una colata con tre “braccia” rosso fuoco che illuminano la notte catanese. Non si ha al momento notizia di ricaduta di cenere ma il modello previsionale indica che una eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Est.

