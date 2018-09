Alle pendici dell'Etna è ancora ViniMilo, festa di calici e di street food

MILO (Ct) - Prosegue la ViniMilo con un week end appena trascorso con grandi numeri per il primo dei due appuntamenti in paese (il prossimo è 8/9 settembre) con L’isola del Gusto, che ha fatto registrare nel paese alle pendici dell'Etna, migliaia di presenze e di calici noleggiati per la degustazione di oltre un centinaio di etichette tra rossi, bianchi, bianco superiore Etna Doc e spumanti etnei; grande successo e apprezzamenti anche per l’offerta di cibo e prodotti agroalimentari d’eccellenza da tutta la Sicilia a tutela SlowFood.

A seguire gli altri appuntamenti della seconda settimana di ViniMilo 2018

Martedì 4 settembre

Ore 17.00, Centro Servizi | “Degustazione dei vini dell’Etna e siciliani”

Oltre 100 etichette, provenienti da tutte le aree di produzione della Sicilia, per la degustazione guidata dai giornalisti della rivista enogastronomica Winesurf Carlo Macchi, Pasquale Porcelli e Guglielmo Belelli. Si spazierà dai vini del trapanese a quelli dell’Etna: una viaggio in calice, attraverso la Sicilia, a… sorsi di vino. Costo 5 euro, acquisto online www.vinimilo.it

Giovedì 6 settembre

Ore 19, Centro Servizi | “L’Etna fra i territori dei grandi Bianchi”

L’azienda vinicola Benanti cura una ricca e articolata degustazione di vini bianchi provenienti dall’Etna e da Friuli, Marche e Francia. Info e prenotazioni www.vinimilo.it

Venerdì 7 settembre

Ore 16.00, Centro Servizi | “Etna 10 anni fa”

Cosa facevate e dove eravate 10 anni fa mentre sull’Etna, nell’ultimo scampolo d’estate 2008, maturavano i vitigni autoctoni che hanno dato corpo e anima ai vini di questa degustazione guidata? E’ un percorso a ritroso nella memoria di ogni ospite questa curiosa operazione “amarcord” ideata da Salvo Foti, enologo e produttore de “I vigneri”, e a cura di Federico Latteri. Saranno presenti le aziende Barone di Villagrande, Benanti, Cantine Russo, Ciro Biondi, Fattorie Romeo del Castello, Feudo Cavaliere Gulfi, I Custodi delle Vigne dell’Etna, Masseria Setteporte, Passopisciaro, Tenuta di Fessina. Info e prenotazioni www.vinimilo.it

Ore 21.00, Barone di Villagrande | “Volcanic Wines & Street Food”

Cento vini bianchi da suoli vulcanici, 10 consorzi di produzione e 6 regioni che – insieme – condividono la natura del terreno. La cena sarà un viaggio fra la cucina popolare dello street food regionale di Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia e i vini dei singoli territori, ai quali la presenza di minerali nel suolo di origina vulcanica, conferisce particolare fisionomie strutturali e olfattive. Di scena i vini dei consorzi Soave, Durello, Etna, Vesuvio, Campi Flegrei, Pitigliano (Sassotondo), Colli euganei, Frascati, Orvieto, Gambellara e Pantelleria. In collaborazione con l’associazione Vulcanic Wines. Info e Prenotazioni www.vinimilo.it. Questa degustazione, limitata ai vini, torna sabato 8 settembre, ore 20.30 (Centro Servizi) con i sommelier dell’AIS, prenotazione obbligatoria 393.0284.932.

Sabato 8 settembre

Ore 18.30, Piazza Belvedere | Riapre “L’Isola del gusto”

Dalle 18.30 piazze e vicoli aperti ai visitatori. Sul Belvedere “Isola del gusto”, spazio gastronomico a cura delle aziende di Milo con gli stand dei presidi regionali Slow Food. Accanto al Municipio l’Enoteca ViniMilo con oltre un centinaio di etichette selezionate fra le produzioni della Strada del Vino dell’Etna e il Consorzio di Tutela dei Vini Etna Doc”; quindi gli artigiani in mostra con i mestieri di una volta, il mercatino bio e a km zero, lo stand dell’Unicef e quello con i dolci e la cucina di casa. Alle 19 Fabrizio Carrera, giornalista ed editore di Cronache di Gusto, quotidiano on line di enogastronomia presenta la terza edizione, appena data alle stampe, della “Guida dei vini del’Etna”: piccola e articolata enciclopedia per scoprire tutte le produzioni d’eccellenza sul vulcano patrimonio Unesco. Dalle 21 musica live.

Ore 20.30, Centro Servizi |”Degustazione di 10 anni di Volcanic Wine”

L’Ais (Associazione Italiana Sommelier) guida la degustazione di una ricca selezione di vini provenienti da territori vulcanici e già protagonisti di una cena a tema. Di scena i vini dei consorzi Soave, Durello, Etna, Vesuvio, Campi Flegrei, Pitigliano (Sassotondo), Colli euganei, Frascati, Orvieto, Gambellara e Pantelleria. In collaborazione con l’associazione Vulcanic Wines. Info e prenotazioni 393.0284.932.

Domenica 9 settembre

Ore 09.30 | Centro Servizi | Doc Etna, la vita comincia a 50 anni

In occasione dei cinquanta anni dall’istituzione della DOC Etna una tavola rotonda con tutti gli attori della filiera e le istituzioni del territorio ripercorre il lavoro già fatto e raccoglie contributi per uno sviluppo condiviso di un settore, quello vinicolo (e dell’enoturismo), in piena espansione che produce occupazione sul territorio e partecipa alla conservazione e manutenzione del paesaggio agricolo.

Ore 10.30 – 24.00, Piazza Belvedere | Riapre “L’Isola del gusto”

Dalle 10 del mattino riapre l’esposizione nel centro storico di Milo, visitabile fino alle 24. Nello spazio dell’Enoteca oltre un centinaio di vini dell’Etna, in piazza le specialità a tutela Slow Food, il cibo di strada, il mercatino a km zero, gli artigiani con gli antichi mestieri e la cucina delle casalinghe. Dalle 21 musica live nelle due piazze del borgo.

Ore 20.00, Centro Servizi |”Viaggio in Sicilia Racconti d’Autore”

A cura della FIS (Fondazione Italiana Sommelier) incontro con uno dei più autorevoli e popolari enologi italiani, Emiliano Falsini, che introdurrà i partecipanti a un affascinante viaggio enologico che, partendo dall’Etna, arriverà fino all’Alta Valle dello Jato passando per il Cerasuolo di Vittoria, il Faro e il territorio nisseno. Un viaggio immaginario sulle note olfattive di vini di numerose aziende. Info e prenotazioni 328 0018002

Ore 20.00, Museo Virtuale |”Finchè c’è vino c’è speranza”

A cura di Slow Food, e della fiduciaria di Catania Anastasia De Luca, incontro con i giovani produttori siciliani che raccontano la loro visione del mondo del vino – la cultura, conoscenza ed economia – nel terzo millennio. Info e prenotazioni 347 585.72.01.