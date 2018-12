Natale a Catania, ecco cosa si può fare in città

Catania - Le feste di Natale si avvicinano e i calendari di enti e associazioni che organizzano manifestazioni in tema, si infittiscono di appuntamenti. Eccone alcuni.

Zampognarea - Sarà un mese ricco di iniziative ed eventi all’insegna dalla musica e della tradizione: dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019 avrà luogo la XV edizione di “Zampognarea. Il mondo delle zampogne tra uomini e suoni”, progetto itinerante di conoscenza e diffusione del patrimonio musicale tradizionale, realizzato dalle associazioni Darshan e Areasud, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, dell’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dell’Assessorato alla cultura del comune di Catania. Il progetto, prevedendo mostra, performance, incontri laboratori e convegni sulla zampogna nel Meridione,per la sua valenza ed importanza è inserito ufficialmente nel programma dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, promosso dal MIBAC.

Si comincia sabato 8 dicembre nella Chiesa di San Nicolò all’Arena, piazza Dante

ore 17 – Inaugurazione di Zampognarea, mostra di strumenti e fotografie. Ore 18– Anteprima di Novenamimata,spettacolo musicale-teatrale con Areasud e Cartura.

Lunedì 10 dicembre – Chiesa S. Nicolò all’Arena, piazza Dante: ore 10 – La mostra suonata e raccontata

Martedì 18 dicembre – Chiesa S. Nicolò all’Arena, piazza Dante: ore 10 – La mostra suonata e raccontata

Venerdì 21 dicembre – Chiesa S. Maria dell’Aiuto, via Consolato della Seta: ore 19 – Meltin’folk: Oi Dipnoi in concerto (Sicilia) con Valerio Cairone (organetto e zampogna), Marco Carnemolla (basso), Mario Gulisano (percussioni e voce)

Giovedì 27 dicembre – Chiesa S. Nicolò, Aci Catena (CT): Zummara World Fest

ore 15 – Stage sull'accordatura della zampogna "a paru", a cura di Pietro Cernuto; ore 18 – I suoni del Natale per le vie del quartiere; ore 19 – Esibizione degli zampognari; ore 20 – Festa a ballu e cena.

Venerdì 28 dicembre – Chiesa S. Maria dell’Aiuto, via Consolato della Seta: ore 19 – Meltin’folk: Giulio Bianco in concerto (Puglia). Presentazione del CD “Di zampogne, partenze e poesia”

Domenica 30 dicembre – Chiesa S. Nicolò all’Arena, piazza Dante: ore 11 – Raduno degli zampognari: Insieme per Don Cecè

Domenica 6 gennaio – Chiesa S. Nicolò all’Arena, piazza Dante: ore 11 – Meltin’folk: Pasacalles (Sicilia/Calabria) – Concerto folk con Vittorio Ugo Vicari (voce e chitarra), Davide Campisi (tamburi e voce), Maurizio Cuzzocrea (voce e chitarra battente), Franco Barbanera (fiati e zampogna)

Martedì 8 gennaio – Chiesa S. Nicolò all’Arena, piazza Dante: ore 18 Chiusura di Zampognarea, mostra di strumenti e fotografie.

“XMAS Factory”- Dal 14 al 27 dicembre 2018, il “XMAS Factory”, con l'organizzazione del Pop Up Market Sicily, animerà il Giardino Bellini di Catania con un percorso speciale tra handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private e i migliori negozi vintage della Sicilia. E grande protagonista sarà il food con un’area permanente che, durante tutti i giorni della manifestazione, offrirà al pubblico un temporary market dove gustare ottimo street food pronto ad esaltare i sapori ed i valori della tradizione. Un concept market, quindi, che regalerà al pubblico una nuova esperienza di shopping e convivialità.

Ad intrattenere, poi, grandi e piccini, anche un ricco calendario di appuntamenti con musica, eventi tematici, jam session, concerti, workshop, laboratori per i bimbi ad accesso gratuito e novità assoluta, ogni giorno un Guest Chef sarà ospite della Factory. Ad inaugurare la XMAS KITCHEN sarà la Chef Bianca Celano.

Dal 14 al 27 dicembre: Dal lunedì al giovedì - 11.00 / 21.00 - Venerdì - domenica - 11.00 / 23.30 - Sabato - 11.00 / 00.00

Giorno 24 dicembre - ore 10.00 - 15.00 - Giorno 25 dicembre - ore 17.00 - 23.00 -Giorno 26 dicembre - ore 11.00 - 23.00

In piazza Università si pattina sul ghiaccio

Il Natale dell'associazione Gammazita - Una “Grande Festa in Quartiere”, promossa ed organizzata dall'Associazione culturale Gammazita e da singoli abitanti del luogo, aperta a tutta la città, per vivere e respirare l'atmosfera natalizia tra le strade, i cortili, i vicoli e le piazze dello storico Quartiere del Castello Ursino. Un modo nuovo e diverso di creare occasioni di incontro e scambio fra le persone, per sviluppare un nuovo punto di vista su ciò che ci circonda, per rafforzare il senso di appartenenza ad un luogo e alle comunità che lo abitano, immaginando di creare nuove mappe culturali, artistiche e sociali, per un quartiere sempre più vivo, bello e colorato. Tante attività gratuite: laboratori e spettacoli per bambini; spettacoli di arti di strada per adulti e piccini; passeggiate alla scoperta di luoghi, storie e leggende catanesi; musica live, danze e ottima cucina.

Sabato 8 Dicembre dalle 11.00 in poi: La Catania Leggendaria: “Vicoli, Vicoli. Passeggiata alla scoperta di storie, personaggi, cortili, vicoli e vanedde dimenticati del Quartiere del Castello Ursino.

ore 11:30 Soemia e i palloncini di Circo Storto; ore 13:00 Pranzo tra i libri con Rocket from the Kitchen; ore 15:30 La Catania Leggendaria: passeggiata alla scoperta del Pozzo di Gammazita e della sua leggenda; ore 16:00 Esibizione del Coro Unicavuci; ore 18:30 Esibizione dell’orchestra itinerante Sambazita; ore 19:30 Fire Jam: spettacolo di teatro, giocoleria e danza col fuoco con Circo Storto e il collettivo di artisti Ursino Buskers; ore 21.00 Café Do Brasil Live: Manola Micalizzi, Alessandro Sirna, Salvo Catania, Alessandro Calì e la partecipazione speciale di Sambazita.

Domenica 9 Dicembre dalle 11.00 in poi: ore 11:30 “ZZZ... fa il segnalibro!” Laboratorio Manuale Creativo per Bambini (dai 4 ai 7 anni) con Vanessa Viscogliosi di Kazuri Shop; ore 13:00 Pranzo tra i libri con Rocket from the Kitchen; ore 15:30 Esibizione del Coro Unicavuci; ore 17:00 Spettacolo di arti di strada per bambini ed adulti: “Incantare Ventriloquist” il magico mondo della ventriloquia con Annalisa Bonadonna e i suoi pupazzi parlanti; ore 18:30 Spettacolo di teatro di figura "Criptozoo" con le marionette a fili, mostruosamente mostruose, di Ezio Scandurra; ore 20:30 Forró e Xote: Musica Live e Danze tradizionali popolari brasiliane con Cristian Ferlito, Francesco Castrogiovanni, Alessandro Pizzimento e la ballerina Mariana Cerino Calazans. Inoltre durante i due giorni di festa in Piazza dei Libri ci sarà “Gamma Christmas Market” il piccolo mercatino natalizio di editoria, arte ed artigianato locale.