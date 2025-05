Festa dello sport a Catania con gli studenti delle scuole

Evento

La manifestazione organizzata con la collaborazione del quotidiano La Sicilia

Oltre 600 studenti hanno partecipato oggi alla manifestazione “Sport è benessere”, la quarta edizione della festa dello sport del nostro quotidiano. Pallavolo, atletica leggera, badminton, e persino boxe tra le discipline proposte in piazza agli alunni. E non è un caso: tra i due testimonial della manifestazione c’è anche il catanese e olimpionico di boxe Salvatore Cavallaro: “Lo sport, qualunque sport, è formativo e sono felice di essere qui a testimoniare la mia esperienza, partita dalla lotta greco romana e che tra poco mi porterà invece a esordire tra i professionisti nel pugilato”, racconta l’atleta.

Accanto a lui il velocista campione europeo della 4×100 Matteo Melluzzo, siracusano ma catanese ormai d’adozione: “Qui a Catania mi alleno da anni, è una città che per l’atletica offre strutture e insegnanti di livello. E sono sempre felice di poter partecipare a manifestazioni come questa”.

Felici sono anche i tanti ragazzi, come i 200 giunti dall’istituto Pestalozzi di Librino, la rappresentanza più numerosa: “Per i nostri ragazzi che vivono in periferia lo sport è forse ancora più importante, perché motivo di riscatto e naturalmente di crescita e soddisfazioni personali” spiega la vicepreside dell’istituto, Maria Piana.La cerimonia d’apertura ha visto i due atleti testimonial accendere il braciere prima di dare il via alle attività, che hanno coinvolto anche gli istituti Musco, XX Settembre, Carducci-Pizzigoni, Rita Atria, Vespucci, Dusmet, Dabte-Alighieri- Rapisardi, Cesare Battisti e Vaccarini.