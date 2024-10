Foggia-Catania: errori, gol ed esultanze. La rimonta dei rossazzurri nelle nostre foto esclusive

CALCIO

Ecco le foto più belle di Foggia-Catania 2-2: negli scatti di Filippo Galtieri in esclusiva per La Sicilia, i gol di Inglese e Di Gennaro, l’errore dal dischetto di D’Andrea, ma anche la formazione iniziale, le urla del tecnico rossazzurro Mimmo Toscano, i gesti atletici dei giocatori e l’esultanza finale per un pareggio acciuffato scadere, dopo un doppio svantaggio che sembrava impossibile recuperare, anche alla luce di alcuni errori sotto porta, compreso il calcio di rigore fallito.

