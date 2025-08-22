MILITELLO
Folla ai funerali di Pippo Baudo tra personaggi dello spettacolo, autorità e gente comune: la fotogallery
Per l’ultimo saluto a Pippo Baudo, duemila persone provenienti da ogni parte della Sicilia, ma non solo, hanno gremito la piazza Santa Maria della Stella, a Militello Val di Catania, per assistere al funerale dell’artista celebrato in una chiesa piena in ogni angolo. Tanta la commozione dentro e fuori il santuario per l’abbraccio collettivo.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA