Motoraduno "Vinimilo", un successo la decima edizione

Sono stati 135 gli appassionati delle due ruote provenienti da più parti d'Italia che hanno partecipato alla decima edizione del Motoraduno Vinimilo, partito ieri mattina alle 10.30 dalla suggestiva piazza Belvedere di Milo. Il “via” è stato dato dal sindaco Alfio Cosentino insieme al presidente del Motoclub Milo Salvo Arcidiacono, al vice presidente Antonio Coco ed uno dei soci fondatori, Aurelio Limina. Immancabile anche la presenza del comandante dei vigili urbani di Milo Giovanni Patanè, ex presidente del Motoclub Milo Volpi dell'Etna. I rombi delle moto hanno risuonato tra Fornazzo, Piano Provenzano, Maraneve, per fermarsi a Passo Pisciaro per il pranzo previa degustazione dei vini locali. Fra i premiati Laura Fraschilla, motociclista donna “veterana” e Maurizio Currenti da Bronte, detto “El Diablo”, per la moto più estrosa.

FOTOSERVIZIO DI SANTI ZAPPALA'