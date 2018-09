Noto, dopo la festa dei Ferragnez il Palazzo Nicolaci torna al suo antico splendore

Via gli addobbi della festa a Palazzo Nicolaci dopo il party di benvenuto dato dai Ferragnez a Noto alla vigilia del loro matrimonio. Oggi c'è voluta tutta giornata per smontare scenografie e impianti e riportare il palazzo storico al suo antico splendore. Non sono mancate le polemiche per la musica a tutto volume che ha accompagnato il centro storico fino a tarda notte: tremavano i palazzi, dicono, ma alla fine tutto è andato bene e la coppia Chiara Ferragni-Fedez ha dato agli invitati appuntamento oggi alle 18 alla Dimora delle balze per il fatidico sì.