Catania, auto fuori strada sull'Asse dei servizi

A mezzanotte e mezza della notte scorsa notte incidente per fortuna solo spettacolare (nel senso che non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte) sull'Asse dei servizi di Catania. Nella curva che costeggia il centro commerciale porte di Catania, un guidatore ha perso il controllo della sua auto che ha sbandato ed finita oltre il guardarail. È intervenuta la polizia municipale di Catania che ha reso noto che il conducente è stato trasportato all'ospedale Garibaldi centro per le ferite riportate ma non è grave. Per recuperare l'auto in fondo la scarpata si è reso necessario l'intervento di un mezzo con sollevatore.