E Sgarbi denuncia lo scempio di Porto Palo: «Una villa addossata alla Torre del '500»

Una villetta ristrutturata a ridosso della Torre di Porto Palo ha suscitato la protesta del critico d'arte, nocnchè ex assessore ai beni culturali della Regione, Vittorio Sgarbi: «Quella che vedete nella foto è una Torre di avvistamento del 1583. Si trova sul promontorio che domina la baia di Porto Palo, a Menfi, in provincia di Agrigento, dove peraltro c'è una spiaggia che da anni viene premiata con la bandiera blu. Sono in corso dei lavori in un edificio adiacente. Vi mostriamo delle foto riprese da diverse prospettive e mi chiedo: con quali argomenti la Soprintendenza ha dato il suo nulla osta?».

L'edificio è comunque preesistente e sono in corso dei lavori di ristrutturazione anche se dalle foto l'impatto è sicuramente piuttosto elevato.