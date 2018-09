"A Maronna Bammina" abbraccia i suoi fedeli a Ognina

Catania - Grande festa, come ogni anno, nel borgo marinaro di Ognina per le celebrazioni di quella che è notoriamente conosciuta come "A festa da Maronna Bammina". Presente alla messa celebrata dall'arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Salvatore Cristina, anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese insieme ad altre autorità cittadine. Alle 18,45 la processione si è trasferita al molo dove la Madonna e' stata caricata sopra una barca per il tradizionale giro in mare, accerchiata e seguita dalle barche del molo marinaro. La processione in mare della Madonna di Ognina raggiunge Aci Castello per poi fare ritorno nella tarda serata accolta con i fuochi pirotecnici. Tanta la gente che in questo caldo pomeriggio settembrino, ha riempito il porto per salutare a "Marunnuzza", considerata la protettrice dei pescatori e delle loro famiglie.

Foto di Davide Anastasi