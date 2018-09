Erika, la bella segretaria tifosissima del Catania che punta al titolo di Miss Italia

Sale la febbre a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, per le finali di Miss Italia del 16 e 17 settembre per la concittadina Erika Nicolosi, 22 anni, un metro e 70 di altezza, capelli biondi e occhi azzurri, che tenterà la scalata al titolo di più bella del Belpaese. La sua scheda sul sito di Miss Italia dice che si è diplomata al liceo socio psico pedagogico e lavora come segretaria nello studio di geometri di suo padre. Ha l'hobby del make-up ed è una grande tifosa del Catania.

In realtà Erika negli ultimi anni si è dedicata anche tantissimo alla sua carriera di modella ma anche nel mondo dello spettacolo. Ha fatto sfilate, set fotografici, spot e trasmissioni tv. Tra gli impegni più importanti la partecipazione alla trasmissione televisiva di Rai2 “Detto Fatto” ma è stata la star di uno spot pubblicitario diffuso sul web per la “Coca Cola”, girato alla Cittadella di Catania in occasione dei Mondiali di Russia 2018. Ed è anche testimonial di una nota azienda di make-up, oltre a poter contare su 14.000 followers su Instagram.

Erika ha conquistato il pass grazie alla fascia di miss eleganza per la regione Abruzzo, riconoscimento che le è stato assegnato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza nelle Marche a San Benedetto del Tronto, dove ha deciso di partecipare al concorso di bellezza. La ragazza di Santa Maria di Licodia qualche giorno fa a Jesolo durante le prefinali è stata eletta anche Miss Love’s Nature, riuscendo così a conquistare uno dei 14 titoli nazionali. La bellezza nostrana si trova già a Milano con le altre 32 finaliste dove domenica prossima ci saranno le prime eliminazioni e lunedì la finalissima, mentre in Sicilia si fa già il tifo per lei e sui social sono già in tanti a sostenerla: concorrerà con il numero 24.