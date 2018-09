Grande Fratello Vip 3: cast al completo. Risolta "incognita" Monte

Torna il Grande Fratello Vip, nella sua terza edizione. Su Canale 5, il prossimo 24 settembre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono stati confermati al comando della trasmissione, la prima come conduttrice, il secondo come opinionista e co-conduttore. Sulla composizione del cast fino a qualche giorno fa c'era stata qualche incertezza legata al nome di Francesco Monte, che si pensava potesse essere escluso per il suo presunto coinvolgimento, nell'ultima edizione de "L'Isola dei famosi" in quello che è stato definito il "canna-gate". Un'incertezza che però a quanto pare è stata superata, e Monte, ex fidanzato "storico" di Cecilia Rodriguez, farà parte del cast.

I suoi colleghi saranno il redivivo Walter Nudo, vincitore qualche anno fa della prima edizione de L'Isola dei Famosi, l'interprete di "Una zebra a pois" Ivan Cattaneo, la "soubrettina" Lisa Fusco, l'attrice Eleonora Giorgi, il campione olimpico Fabio Basile, le Donatella (Silvia da poco ex di Carlo Corona), Martina Hamdy, volto delle previsioni meteo del Tg5, Giulia Salemi, Benedetta Mazza, Andrea Mainardi (chef lanciato da "La prova del cuoco"), Elia Fongaro (ex "velino" di Striscia La Notizia), Stefano Sala, e Enrico Silvestrin, Jane Alexander, l'attore comico Maurizio Battista.