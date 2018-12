Catania, a Monte Po un maneggio abusivo: proprietari denunciati per maltrattamento

I poliziotti del Commissariato Nesima, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, delle Unità Cinofile e del Reparto a Cavallo della Questura di Cavallo, insieme con la Polizia Locale e dei Medici Veterinari della dell’Asp, hanno scoperto un vero e proprio maneggio abusivo nel rione Monte Po. Era situato in un terreno incolto ed è stata segnalata la presenza di diversi animali, tra cui cavalli e cani. Nel dettaglio i poliziotti hanno trovato 3 cavalli, in alcune stalle c’erano un puledro e 4 caprini, e in 5 box sono stati trovati altrettanti pitbull. Gli animali, visitati dai veterinari dell’Asp, oltre ad essere trovati sprovvisti di microchip, sono stati giudicati in cattive condizioni di salute. I proprietari sono stati denunciati per maltrattamento di animali e multati per poco più di 27 mila euro.