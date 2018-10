Lo spettacolo della Gymkhana a Ribera

Si è chiuso con successo il 1° Slalom/Gymkana Città di Ribera nonostante le condizioni del tempo non proprio positive. In lizza 31 i piloti che hanno partecipato all'evento organizzato dalla neonata A.S.D. Ribera Corse, che ha scelto come location l'area di ammassamento soccorritori concessa dal Comune di Ribera. La categoria 1000/1100/1200 cc era la più affollata, seguita dalla 1300/1400 cc e dalla 1300/1400 cc Super, dove vetture pronto-gara hanno dato spettacolo tra i birilli del tracciato. Immancabile la presenza di vetture storiche come Fiat 500/126/128, Fiat 600 Abarth 1000 T/C e Fiat X 1/9. Le auto hanno disputato 3 diverse manches: la modalità di gara era una prova a tempo registrata da due membri della Federazione Italiana Cronometristi attraverso fotocellule laser. Il tracciato, piuttosto tecnico, favoriva le auto con interasse corto e una grande ripresa. A fine giornata, la classifica assoluta ha voluto sul gradino più alto del podio il riberese Davide Puma, a bordo di una Peugeot 106 1300cc Super, con un crono di 1'26"700. Seguono Benedetto Patti con 1'27"319, su Fiat 500 con motore 1000 cc 4 cilindri, e Antonio Scarpinato con 1'29"439 su Peugeot 206 GTI 1600cc. I tre sono stati premiati dai membri della Scuderia Ferrari Club di Ribera "Michele Alboreto & Nino Liotta", che hanno offerto le coppe per l'assoluta. «Ringraziare - ha detto Emanuele Macaluso, presidente A.S.D. Ribera Corse - tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita di questo nostro primo evento che ha permesso al mondo delle quattro ruote sportive riberesi di risorgere». (le foto sono state concesse da Tony Bono)

Questa la classifica assoluta

1 PUMA DAVIDE 1'26.700

2 PATTI BENEDETTO 1'27.319

3 SCARPINATO ANTONIO 1'29.439

4 CRISCENTI VINCENZO 1'30.447

5 VENEZIA ENZO 1'30.624

6 LA BARBIERA FABIO 1'30.857

7 FERRANTELLI ANTONINO 1'32.197

8 CLEMENTE ALFONSO 1'32.438

9 GUARISCO ANTONINO 1'32.472

10 ODDO ANTONINO 1'32.794