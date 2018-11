Fenomeno Ghali ad Acireale: il rapper conquista anche mamme e papà

Acireale - Il Pal'Art Holel di Acireale in festa per Ghali. Il rapper milanese, ma di origini tunisine, è stato accolto da moltissimi fans giunti per ascoltarlo e applaudirlo, da ogni parte della Sicilia. Moltissimi i teenager presenti, ma anche tanti genitori "costretti" ad accompagnare i figli ma che poi si sono lasciati coinvolgere dalla musica del cantante. Acireale era la penultima tappa del suo fortunato tour.

Foto di Filippo Consoli