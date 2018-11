Se questa è una scuola: la protesta silenziosa degli studenti dell'istituto Eredia a Catania

Stato di agitazione tra gli studenti dell'istituto Eredia di Catania che dopo tanti appelli per le precarie condizioni dei laboratori questa mattina hanno protestato nei confronti di chi dovrebbe garantire il diritto allo studio in una scuola dove dovrebbe essere la casa degli studenti e che invece sembra tutt'altro. Laboratori di chimica con escrementi di topo dappertutto, muffe, rubinetti a secco e bagni otturati, sporcizia: condizioni di precarietà che hanno fatto perdere la pazienza agli studenti. «Siamo stufi di subire da tempo queste condizioni, dobbiamo parlare a bassa voce per non essere richiamati per non dire minacciati. Vogliamo denunciare lo stato di degrado in cui versa la scuola, ma dobbiamo rimanere nell'anonimato per timore di ritorsioni» dicono alcuni studenti. Le foto comunque parlano da sole.