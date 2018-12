Una enorme frana sulla Sp 45 tra Montegrosso e Cassaro: auto sfiorata dai massi

Tragedia sfiorata lungo la Provinciale 45 Montegrosso - Cassaro dove una frana di enormi dimensioni ha fatto rischiare la vita a un cittadino cassarese, rimasto barricato, con la propria auto, fra due enormi sassi finiti sull’asfalto.

L’uomo è stato comunque portato via dal luogo dell’incidente fortunatamente incolume ma il suo mezzo si trova ancora intrappolato fra le due frane.

«L’incuria per le nostre strade e il dissesto idrogeologico - ha detto il sindaco di Cassaro, Mirella Garro - hanno fatto sì che, ormai, per andare al lavoro la mattina e tornare a casa la sera i residenti delle piccole realtà montane debbano persino rischiare la vita. E questo non è più tollerabile. Urgono interventi di messa in sicurezza per le nostre arterie e i nostri costoni per far sì che il lavoro dei nostri cittadini sia un diritto alla vita e non una sentenza di morte».