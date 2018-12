Ecco The Cal, i 12 mesi targati Pirelli: come in un film, 4 star per sognare

Un lungo racconto fotografico delle aspirazioni di quattro donne e del loro impegno per raggiungere i propri obiettivi, ognuna a inseguire sogni e passioni. E’ questo "Dreaming", il Calendario Pirelli 2019 giunto alla sua quarantaseiesima edizione, scattato da Albert Watson ad aprile tra Miami e New York e presentato oggi a Milano presso Pirelli HangarBicocca. Una sequenza di fotogrammi che narra le storie di personaggi interpretati da Gigi Hadid affiancata da Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland con Calvin Royal III e Laetitia Casta insieme a Sergei Polunin. Quaranta scatti a colori e in bianco e nero in formato 16:9 ispirati dalla grande passione di Albert Watson per il cinema.

Ecco le quattro star protagoniste di Dreaming:

Gigi Hadid, la super top model di questi ultimi anni, onnipresente nelle passerelle che contano, contesa da stilisti ed editor di moda, influencer per circa 45 milioni di persone che la seguono su Instagram, classe 1995, da almeno tre anni la top più top al mondo. Nel suo personaggio è malinconica, bellissima, rinchiusa in una torre di vetro, solitaria e un pò triste, con lo stilista Alexander Wang come unico amico e confidente.

Misty Copeland, classe 1982, ballerina dell’American Ballet, ultima di sei figli, cresciuta senza il padre, prima donna afro americana ad entrare nella prestigiosa istituzione di danza. «Nella vita - dice - ho già vissuto il sogno di essere arrivata dove sono, anzi ben oltre la mia stessa immaginazione». Nel calendario interpreta se stessa, una ballerina prodigiosa che vuole diventare un’etoile. Il suo partner è Calvin Royal III.

Laetitia Casta, modella e attrice francese, classe 1978, un’allure parigina che la rende unica. Tre figli, altrettante relazioni (ora è sposata con Louis Garrel dal 2017), nel suo tempo libero si dedica alla scultura. Albert Watson l’ha vista per il suo film come un’artista, una pittrice che con il suo compagno, il ballerino Sergei Polunin, sogna il successo professionale. Con la Casta le foto più sexy del calendario.

Julia Garner, l’attrice americana della serie Netflix Ozark, biondissima, 24 anni, in grande ascesa, interpreta una giovane fotografa botanica che sogna di realizzare mostre di successo. Gli scatti con lei, realizzati in un bellissimo giardino tropicale a Miami, ritoccati al tungsteno, la illuminano come una diva della Hollywood degli anni '30.