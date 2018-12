Catania, fiaccole accese in difesa dei diritti umani

Catania - Ha visto una nutrita partecipazione di cittadini la fiaccolata organizzata anche a Catania per aderire all’iniziativa #dirittiatestaalta promossa da Amnesty International Italia, Caritas, Emergency, Oxfam Italia e Action Aid. Le centinaia di persone che si sono radunate in piazza Università si sono disposte in cerchio per celebrare insieme il 70° anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” e i suoi principi, oggi negati in Italia e nel mondo. All'iniziativa hanno aderito altre 80 città italiane.

Foto di Davide Anastasi