Tir carico di spazzatura si ribalta sulla A19: autista rimasto ferito

Catania - L' autista di un tir è rimasto ferito in un incidente autonomo che si è verificato intorno alle 7 di stamane, lungo l' A19 al km187+750 in direzione Catania. L' Anas ha provveduto a chiudere la carreggiata dallo svincolo di Motta Sant’Anastasia a Catania con uscita obbligatoria Motta Sant’Anastasia. Le operazioni di recupero del mezzo pesante sono state rallentate proprio dal peso del tir che si è ribaltato. Il mezzo, un autocarro carico di spazzatura, era partito da Catenanuova ed era diretto in Contrada Cala di Volpe, dove si trova la Sicula trasporti. L' autista è stato trasportato al Garibaldi centro di Catania.

Foto Anas