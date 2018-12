Miss Universo è filippina: Catriona Gray, la bellezza eletta da una giuria di sole donne

BANGKOK - Catriona Gray, 24 anni, miss Filippine, è stata eletta Miss Universo a Bangkok, battendo le concorrenti di altri 93 paesi. Gray, che indossava un vestito rosso a suo dire ispirato da un vulcano del suo Paese, ha detto di aver scelto quel colore «perché quando avevo 13 anni mia madre sognò che diventavo Miss Universo e che portavo un vestito rosso». Gray è stata eletta da una giuria di sole donne, per la prima volta nella storia del concorso.

Le Filippine, dove i concorsi di bellezza sono molto popolari, hanno salutato la vittoria con grande entusiasmo. Persino il presidente Rodrigo Duterte, attraverso il suo ufficio, si è congratulato: «Le Filippine - ha affermato in un messaggio - sono davvero orgogliose per la vittoria della signorina Gray, che sul palco ha mostrato le vere qualità della bellezza filippina: sicurezza, grazia, intelligenza e forza, davanti a sfide difficili. Con il suo successo, le Filippine hanno mostrato al mondo come le donne del nostro Paese abbiamo l'abilità di trasformare i sogni in realtà attraverso passione, diligenza, determinazione e duro lavoro».

Il concorso di Miss Universo quest’anno ha visto la prima concorrente transgender, Miss Spagna Angela Ponce, e le controversie che hanno toccato la concorrente statunitense Sarah Rose Summers, che avrebbe preso in giro le concorrenti di Cambogia e Vietnam per il loro inglese stentato. Summers si è successivamente scusata.