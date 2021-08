500 mon amour! A Zafferana Etnea il raduino degli appasionati

500 mon amour! Chi è quella persona che almeno una volta nella vita non ha posseduto una 500?. Un amarcord di ricordi per una giornata festosa all'insegna dell'amicizia per un ben augurale ritorno alla normalità dopo la pandemia. Questo è stato il raduno delle 500 a Zafferana Etnea caratterizzato dai motori rombanti di piu di una cinquantina di auto che hanno invaso il centro storico portando movimento e allegria.

L'evento che ha attirato tantissimi curiosi e appassionati è stato promosso dal Club 500 Italia sez. di Catania che fa capo a Davide Capadonna e dalla sez. di Giarre - Acireale con a capo Rosario Strano ed è stato organizzato dal consigliere comunale Francesco Leonardi e da Agostino Cutuli. I soci dei Club e molti simpatizzanti dopo una sosta di alcune ore sono partiti alla volta di Linguaglossa per un giro dell'Etna e un pic nic a Piano Provenzana.

Prima di andare via I presidenti dei club promotori dell'evento hanno consegnato una targa ricordo al Comune di Zafferana. Il consigliere Leonardi ha ringraziato a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale portandone i saluti. I presidenti Capadonna e Strano hanno ricordato alcuni loro predecessori scomparsi, hanno assicurato che "torneranno presto ad animare il centro storico di Zafferana e anche tanti altri centri per condividere con sempre piu persone la passione per quella che è stata e sarà sempre la macchina per eccellenza che rappresenta l'Italia nel mondo"



