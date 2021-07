"Fermiamo i cinghiali" anche gli agricoltori siciliani in piazza

Agricoltori, allevatori e pastori sono scesi in piazza in tutt'Italia contro l’invasione dei cinghiali in tutti i capoluoghi di Regione, a partire da Roma, in Piazza Montecitorio. Un’iniziativa organizzata dalla Coldiretti per chiedere di fermare una calamità che distrugge i raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti stradali, con pericoli concreti per agricoltori e cittadini.

In Sicilia la manifestazione si è tenuta a Palermo davanti Palazzo d’Orleans sede della presidenza della Regione Siciliana.