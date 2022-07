Addio Brigantony, il suo pubblico per l'ultima tournée

Tanta gente e Duomo riempito per tre quarti per i funerali di Brigantony oggi a Catania. Non c'erano personalità pubbliche né volti noti ma soprattutto gente comune, quella che lo seguiva ai concerti, quella che si è divertita con le sue canzoni. Una tromba ha intonato il "Silenzio", i musicisti a lui vicini hanno portato la bara a spalla. La figlia ha ricordato l'artista, ma soprattutto l'uomo, che veniva applaudito nelle feste di piazza a Cibali e nei concerti al Madison Square Garden. Un addio sincero a un artista "marca liotru", con la sciarpa del Catania sulla bara e una chitarra posata accanto.

