Alberi sradicati, strade e scantinati allagati: ecco cosa ha lasciato il medicane

Sono 41 gli interventi conclusi dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania in tutto il territorio della provincia di Catania dalle 8 di stamane ed hanno riguardato riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, svuotamenti e soccorsi a persone. Centocinquantacinque sono ancora ancora da espletare. In corso ve ne sono 28: si tratta di sei soccorsi a persone a Pedara, Licodia Eubea, Acireale e Caltagirone; 14 sono per dissesti statici a Paternò, Misterbianco, Aci Castello, Aci Catena, Mineo, Acireale e Catania. Sono anche in corso 8 interventi per alberi pericolanti a Ragalna, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Tremestieri Etneo, Nicolosi e Catania.



