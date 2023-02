Alla Plaia di Catania dopo l'uragano "Medicane" si torna a giocare a beach tennis

Una splendida giornata di sole per dimenticare il ciclone "Medicane" che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla Sicilia e sulla costa orientale in particolare. Oggi la spiaggia della Plaia a Catania, con gli effetti dell'uragano ancora evidenti in molti tratti, è tornata ad animarsi e sembrava di essere a Miami in Florida e non in Sicilia. Con l'Etna innevata e fumante sullo sfondo, c'erano surfisti in acqua a cavalcare le onde; corridori, ciclisti e tanti camminatori sulla spiaggia; c'era chi prendeva il sole e c'era chi non manca mai all'appuntamento con una partita di beach tennis.

Al Lido La Cucaracha grazie a Rudi Grillosi, straordinario animatore e "anima" del beach tennis etneo, tutto l'anno si gioca e anche oggi numerosi appassionati hanno dato spettacolo dando vita a sfide entusiasmanti che si concludono sempre con l'abbraccio finale e l'appuntamento alla prossima partita.

<Qui si gioca tutto l'anno – ci dice il mitico e inossidabile Rudi – grazie ad un clima mite che permette di poter trascorrere una giornata all'insegna dello sport e in piena serenità con la vista di questa splendida spiaggia e alle spalle l'Etna che oggi si presentava innevata in tutto il suo splendore>.

