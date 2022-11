Anastacia conquista il pubblico di Catania, al Metropolitan tutti in piedi a ballare: le foto del concerto

Ha fatto tappa a Catania, il tour internazionale di Anastacia, star di livello mondiale con all’attivo oltre 30 milioni di dischi venduti, e ben 226 tra dischi d’oro e di platino. E Catania non ha deluso le aspettative, con un sold out già arrivato da tempo, visto che il concerto, ultimo di 3 effettuati in Italia per il suo tour europeo “I’m Outta Lockdown – 22° Anniversario”, che dovevano tenersi a Settembre, ma che per un malore dell’artista sono state rinviate e recuperate in questi giorni.

Uno spettacolo di stile teatrale, con un terzetto di bravi ballerini ad accompagnare l’artista, con coreografie che attirano l’attenzione del pubblico. Sul palco anche tre musicisti e una corista di grande bravura. Un ritorno indietro nel tempo, culminato proprio con la canzone che ha dato il titolo al tour, che doveva svolgersi nel 2020, ma fu rinviato anche allora a causa del covid.

L’artista, nonostante i suoi 54 anni, canta e balla senza sosta, cambio d’abiti compresi, e dialoga in inglese con la parte del pubblico che capisce la lingua. Poi, spinta da una fan, canta in Italiano alcune strofe di sei bellissima, fino ad arrivare al brano “I Belong To You”, successo cantato in coppia con Eros Ramazzotti, la cui voce è stata interamente sostituita da quella del pubblico, che ha intonato la parte Italiana in maniera perfetta.

Poi gran finale con i suoi successi più noti, facendo alzare e ballare il pubblico presente al teatro Metropolitan, con selfie sul palco insieme al suo gruppo, che ha immediatamente postato sui social con la scritta “Grazie Catania”. Una serata all’insegna di grandi successi Internazionali, che portano lustro ad una città ormai sede di grandi eventi musicali.

