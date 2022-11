Antonello Venditti e Francesco De Gregori: pubblico in delirio a Catania per due grandi della musica

Una serata da ricordare, con due mostri della musica Italiana insieme sul palco a ripercorrere le loro carriere partite da Roma tra la fine degli anni 60’ ed inizio 70’ e ancora oggi tra i più seguiti in Italia e non solo. 71 anni e 49 album De Gregori, 73 anni e 46 album per Venditti, sono numeri che fanno capire chi c’era ieri sera sul palco. Canzoni nate negli anni del boom, delle proteste studentesche, ma che spesso raccontano la vita di tutti i giorni, quella dei quartieri popolari di Roma da cui provengono i due cantautori. Un tour insieme, pensato da anni dopo quello occasionale e breve del 1972, due carriere parallele, ma che si sono incrociate spesso, e che ora i due artisti ripercorrono. Sul palco, accompagnati da una ottima band di ben 11 elementi, hanno ripercorso una piccola parte delle loro carriere. Nelle quasi tre ore di concerto, hanno cantato alcuni dei loro successi, forse quelli più attesi dal pubblico, arrangiati in modo da cantarli insieme, con parti del concerto, in cui ognuno di loro ha cantato i suoi pezzi.

“Generale”, “Titanic”, “La Storia”, “Alice”, “Pablo” fin a “Buonanotte Fiorellino”, sono stati i pezzi forti di De Gregori. “Unica”, “Notte prima degli esami”, “In questo mondo di ladri”, ma anche “Ricordati di me”, per finire con “Roma Capoccia”, hanno messo in mostra le doti di Venditti, ancora capace di cantare a squarciagola nonostante non sia più giovanissimo. Pubblico in delirio, con un teatro sold out, e con le repliche previste per stasera, e un'altra data, nata per la grande richiesta di biglietti, prevista per giorno 8 febbraio 2023 sempre al Metropolitan, con l’organizzazione di Puntoeacapo. Una occasione unica, e rara, di vedere insieme due grandi artisti e colonne portanti della musica Italiana.

