Benzina, a Catania qualche distributore già chiuso dopo "assalto"

Le file di vetture in sosta per fare carburante hanno creato problemi alla viabilità a Catania, con traffico fortemente rallentato nelle zone vicine alle stazioni di servizio e, in particolare, alla circonvallazione. Alcuni rifornimenti hanno chiuso per la mancanza di carburanti. Un assalto legato alla protesta annunciata da lunedì prossimo dai benzinai, che comunque resteranno aperti dalla mattina alla sera, e per la paura del mancato arrivo di autobotti per l'annunciato stop dei trasporti proclamato, sempre a partire dal 14 marzo, da Trasportounito che è stato bocciato dalla Commissione di garanzia per lo sciopero «per causa di forza maggiore».

Foto di Santi Zappalà

