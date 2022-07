Black Eyed Peas, le luci, i colori e una serata indimenticabile a Catania

Uno show imperdibile, ricco di colori, infuocati effetti scenici, coriandoli, allegria e “Good Vibrations”. E' il concerto dell'iconica band statunitense Black Eyed Peas che ieri sera ha incantato e trascinato in una grande festa gli oltre seimila spettatori accorsi al Giardino Bellini per partecipare all'unica data italiana del tour mondiale. L'evento, promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Giuseppe Rapisarda Management, è stato inserito tra le punte di diamante del cartellone artistico del Catania Summer Fest 2022. I Black Eyed Peas sono infatti uno dei gruppi più seguiti di tutti i tempi della scena internazionale di musica dance, hip-hop, con influenze ibride ed elettroniche.

Lo show è stato aperto con la hit “Let’s Get It Started”, che ha trasmesso immediatamente la forte energia della performance dal vivo.

Migliaia i telefonini accesi e rivolti alla band, che andavano a tempo di musica, in uno spettacolo nello spettacolo.

Un’esibizione che ha fatto cantare e ballare tutti in un’ora e mezza di ritmo coinvolgente, adrenalinico, trascinante. Non sono mancati i brani “Boom Boom Pow”, “Mamacita”, “Dont’you Worry””Smells like Funk”, e ancora il famosissimo “Scream & Shout “ che ha mandato in delirio il pubblico.

La band ha ringraziato più volte il popolo siciliano commentando con un significativo “Wow” il suo calore e anche, in particolare, la bellezza delle sue donne.

Il concerto ha confermato le aspettative dei tantissimi fans del gruppo che svetta ai primi posti delle classifiche, vanta numerosi riconoscimenti a livello mondiale, record di vendite e materiali digitali, milioni di visualizzazione su You-Tube e che, di fatto, si è già assicurato un posto di prim'ordine nella storia della musica contemporanea.

