Catania, alla III Municipalità la Befana arriva con un carico di caramelle e solidarietà

Tanti bimbi, ad aspettare l'arrivo della befana al parco Vulcania nella lll Municipalità del Comune di Catania. Grazie all'Associazione gruppo volontari d'Italia, diretta da Maria Giovanna Di Vita, grandi e piccoli hanno assistito a una simulazione di rianimazione e supporto cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. "Con il sostegno delle associazioni e del Rotaract Catania Ovest siamo riusciti ad organizzare questa giornata con l'arrivo della befana che ha regalato dolci per i bimbi", dichiara Paolo Ferrara presidente della lll Municipalità. "Insieme abbiamo fatto una raccolta fondi per aiutare i genitori di una bambina affetta di una malattia genetica rara. In un momento così particolare, vedere tanti genitori e bimbi ci permette di dare alcuni momenti di serenità. L'arrivo della befana in pulmino è stata un esplosione di gioia per i più piccoli con successiva "caccia" alle caramelle e foto di rito.

Foto di Davide Anastasi

