Catania discarica a cielo aperto: cassonetti stracolmi e differenziata in affanno

Catania sommersa dai rifiuti. E con le temperature di questi giorni "surriscaldate" dall'Anticiclone africano Scipione si rischia un'emergenza sanitaria. C'è da chiedersi dove sta il problema dal momento in cui la raccolta differenziata si sta completando nei diversi quartieri della città. Da domenica infatti anche la zona di Picanello e Ognina è stata interessata dal piano di raccolta differenziata che dovrebbe proprio evitare quello che sta accadendo in questi giorni. Le foto di oggi di Davide Anastasi si riferiscono in particolare alle vie Palazzotto, Acquicella, e ancora la zona del porto fino ad arrivare in via Aurora per finire al Corso Indipendenza. Lo scenario si ripete però anche in altre strade, anche perché, come sta accadendo a Picanello e a ridosso di questo quartiere, laddove c'erano i cassonetti, che sono stati rimossi appunto per l'avvio della differenziata, sono comparsi cumuli di rifiuti, vere e proprie piccole discariche cittadine su cui tra l'altro si "avventono" stormi di colombi, con la comparsa anche di qualche gabbiano.

Ad aggravare il quadro contribuisce l'inciviltà di alcuni cittadini che non disdegnano di liberarsi anche di rifiuti ingombranti (che andrebbero smaltiti rivolgendosi all'apposito servizio del Comune etneo) e che conferiscono rifiuti anche in zone diverse da quelle in cui abitano in cui magari la differenziata è già scattata.

