Nelle foto di Filippo Galtieri, in esclusiva per La Sicilia, il film della partita Catania-Licata, Serie D girone I, che ha visto trionfare i rossazzurri per 4-1. Di Sarao, Vitale, Palermo e Giovinco le reti degli etnei. Nelle immagini i gol, le esultanze, gli abbracci e la gioia dei tifosi.

