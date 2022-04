Catania, montagne di rifiuti

Cumuli di immondizia non raccolta nelle vie Palazzotto e Caronda, ai confini con la zona del "porta a porta". Catania ancora una volta sommersa dai rifiuti. Con intere zone in cui la spazzatura non viene raccolta e dove viene depositata anche tutta quella che i cittadini non differenziano e che "depositano" spesso proprio nelle vie ai margini del porta a porta. L’ennesima fotografia di una città sporca e dove il servizio di raccolta mostra molte crepe.

