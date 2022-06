Catania, montagne di rifiuti sotto il sole a 40 gradi tra percolato e puzza nauseabonda

Catania sull'orlo dell'emergenza igenico sanitaria nel silenzio più o meno assordante delle istituzioni. La città boccheggia sotto un sole torrido e 40 gradi temperatura che acuiscono l'emergenza rifiuti: il gran caldo sta creando una situazione sanitaria davvero preoccupante con rivoli di percolato che sciviolano via dalle discariche disseminate in città: da via Merlino,a via Milo alle zone limitrofe di via Ballo palazzi, vie, attività commerciali sono invase dalla spazzatura sotto le alte temperature. Strade come via Ercole Patti sono trasformate in discarica e le villette della zona sono invase da una puzza nauseabonda.

FOTO DAVIDE ANASTASI

